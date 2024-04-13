إشادة عالمية بسفراء دولة التلاوة المصرية من الأئمة والقراء بالأوقاف

قدمت كل من ألمانيا وفنزويلا البرازيل الشكر إلى وزارة الأوقاف على إيفاد مبعوثين متميزين للمساجد بهذه الدول خلال شهر رمضان الكريم.



وخلال خطابات شكر تسلمها وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للمسلمين بألمانيا عبدالصمد اليزيدي، ورئيس المركز الإسلامي العالمي للتسامح والسلام في البرازيل وأمريكا اللاتينية الدكتور عبدالحميد متولي أن موفدي وزارة الأوقاف المصرية قد أدوا أداءً عظيمًا ومتميزًا ومثلوا إثراءً ملموسًا للفعاليات والأنشطة الدينية والثقافية التي شاركوا فيها في عدد من المساجد وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من جانب المجتمع المسلم على مستوى الأفراد والإدارات.



وأوضح المسؤولون خلال الخطابات أن موفدي الأوقاف كانوا نماذج مشرفة في حسن الأداء والسلوك والتمكن في الحفظ والفهم العميق والتميز الذي يليق بمكانة مصر وريادتها في جميع المجالات، في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وقامت الجهات المضيفة بحسب بيان لوزارة الأوقاف في كل من ألمانيا والبرازيل وفنزويلا وغيرها من الدول بتكريم موفدي الأوقاف في نهاية الشهر الكريم.



من ناحية أخرى استقبل نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية موفدي وزارة الأوقاف المصرية على رأس وفد من سفراء الدول العربية والإسلامية وممثلي المراكز الإسلامية بالقصر الجمهوري بجمهورية فنزويلا، بحضور رئيس المجلس الوطني (البرلمان)، ونائبة رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية ومحافظ ولاية ميرندا.

