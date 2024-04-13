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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يحدد الأربعاء موعدا للسفر إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي

صدى البلد

حدد النادي الأهلي موعد للسفر إلي الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"الأهلي يحدد الأربعاء موعدا للسفر إلي الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

قبل المباراة المرتقبة بين الزمالك والأهلي في قمة دوري Nile، يحتل بيراميدز المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، يليه إنبي في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، والاتحاد والمصري يتقاسمان المركزين الثالث والرابع برصيد 27 نقطة لكل منهما.

في المقابل، يتواجد الزمالك في المركز الثاني عشر برصيد 18 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز التاسع برصيد 21 نقطة فقط، بسبب عدد المباريات التي خاضها كل فريق حتى الآن.

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