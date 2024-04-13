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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل اجتماعات الربيع

رئيسة صندوق النقد الدولي تفوز بفترة ولاية ثانية.. تفاصيل

جورجيفا
جورجيفا

حصلت رئيسة صندوق النقد الدولي جورجييفا على فترة ولاية ثانية قبل اجتماعات الربيع وهو ما يزيد حجم الثقة فيها خلال الولاية الجديدة، وفق ما ذهبت شبكة بلومبيرج الأمريكية.
 

وقالت بلومبيرج إنه ستواصل الخبيرة الاقتصادية البلغارية عملها الذي بدأته في عام 2019 من عمليات الإقراض والتمويل الدولي.


وقادت جورجيفا جهود الاستجابة لكوفيد-19 وتغير المناخ.


فازت كريستالينا جورجييفا بولاية ثانية مدتها خمس سنوات كرئيسة لصندوق النقد الدولي، مما يسمح لها بمواصلة قيادة البنك المقرض للأزمات في الوقت الذي يواجه فيه تحديات بما في ذلك انخفاض توقعات النمو العالمي وتغير المناخ والديون المتعثرة في الدول النامية.

وجاء القرار بعد عدة مناقشات بين جورجيفا، التي كانت المرشحة الوحيدة لهذا المنصب، والمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، حسبما ذكر الصندوق .


وأثنى مجلس الإدارة على "القيادة القوية والمرنة" التي تتمتع بها جورجيفا، وقال إنه يتطلع إلى مواصلة العمل معها.

 

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