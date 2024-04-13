مطار العريش الدولي يستقبل طائرتي مساعدات لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولى اليوم /السبت/ طائرتي مساعدات إنسانية لصالح الفلسطينيين بقطاع غزة.



وقال مصدر مسئول بمطار العريش الدولي - في تصريح اليوم /السبت/ - إن الطائرة الأولى بلجيكية وتحمل على متنها 31 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والطائرة الثانية إماراتية وتحمل على متنها 19.5 طن من المواد الغذائية.



وأضاف أن إجمالي عدد الطائرات حتى اليوم يبلغ 747 طائرة منها 607 طائرات مساعدات و140 طائرة وفود دولية.



وعلى صعيد متصل، تم إدخال 220 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة منها 56 شاحنة من ميناء رفح البري ( 52 مساعدات متنوعة ، 4 غاز) و164 شاحنة من معبر كرم أبو سالم جنوب شرق قطاع غزة ( 145 شاحنة مساعدات، 19 قطاع خاص).



كما عبر من ميناء رفح البري إلى القطاع أيضا سيارتي إسعاف مقدمتين من الهلال الأحمر المصري.

