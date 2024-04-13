عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: إجراءات صارمة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

صدى البلد

 أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين عدم التهاون مع أي مسئول يتقاعس عن العمل من مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقفة التعديات على الأرض الزراعية، مضيفا أن هناك إجراءات صارمة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين.


وناشد المحافظ - في بيان اليوم / السبت/ - المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال الخط الساخن رقم 114.


وكلف المحافظ المراكز والمدن والإدارات ومديري الجمعيات الزراعية بالتصدي لجميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها من المهد ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في التعديات، وعن الحالات السابقة كلف بحصرها لوضع جدول زمني لتنفيذ هذه الإزالات.


وشدد المحافظ على إثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائي والإجراءات التي يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم تحرير ذلك في يوم ارتكاب المخالفة كما شدد بكتابة بيانات المخالف دقيقة ويكون الاسم رباعي وتفصيلي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه تراجع غير متوقع|الذهب يهبط بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 مفاجأة

الكهرباء هتقطع ساعتين ولا ساعة؟|جدول تخفيف الأحمال في القاهرة والمحافظات بعد العيد

الأعلى في مصر.. شهادة جديدة بعائد 85%| كيف تحصل عليها ؟

هل الأحد إجازة رسمية ؟.. قرار من رئاسة الوزراء يحسم الجدل

تراجع كبير.. مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن في البورصة اليوم

كاف يُخطر الزمالك بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي في لقاء القمة| ما هو

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

بـ 600 ألف جنيه ..سيارات جديدة بعد تراجع الأوفر برايس

ترشيحاتنا

إجرام.. مستوطنون يقطعون الطرق شرق بيت لحم ويمنعون الأهالي من الوصول لأراضيهم

بعد تصاعد التوترات والتهديدات بين إيران وإسرائيل.. هولندا تحاول تأمين نفسها بهذا القرار

احترس.. خطأ شائع في كفارة اليمين يقع فيه البعض

الزراعة: بدء موسم حصاد وتوريد القمح.. وتوجيهات بالتيسير على المزارعين

رئيس شئون البيئة يقود جولات ميدانية بالمحميات الطبيعية خلال إجازة العيد

أسماء معلقي لقاء القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري.. تعرف عليهما


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

 سامح يسري يتألق في حفل عيد الفطر على مسرح السامر

حدث عالمى مهم بعد 3 سنوات ينتظره محبو الطبيعية والفلك| ما هو

ميريهان حسين تستعرض أناقتها على البحر| شاهد

طفل يدهس والدته بالسيارة.. والأم تقاضي تسلا| ما القصة؟

فيديو

قناة السويس الصغيرة.. مصر تستعد لمشروع ضخم بتكلفة 1.5 مليار جنيه استرليني

سر خروجها بالدليل.. أمين الفتوى يثير الجدل: وزن روح الإنسان 1 جرام

رقصت بعد الصلاة .. سوزي الأردنية تثير الجدل مجددًا في عيد الفطر

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ