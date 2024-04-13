محافظ كفر الشيخ: إجراءات صارمة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة

أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين عدم التهاون مع أي مسئول يتقاعس عن العمل من مديري الجمعيات الزراعية ورؤساء القرى حال عدم وقفة التعديات على الأرض الزراعية، مضيفا أن هناك إجراءات صارمة ضد من يتعدى على الأرض الزراعية وأملاك الدولة أو من يسمح بذلك من المسئولين.



وناشد المحافظ - في بيان اليوم / السبت/ - المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة من خلال الخط الساخن رقم 114.



وكلف المحافظ المراكز والمدن والإدارات ومديري الجمعيات الزراعية بالتصدي لجميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالتها من المهد ومصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في التعديات، وعن الحالات السابقة كلف بحصرها لوضع جدول زمني لتنفيذ هذه الإزالات.



وشدد المحافظ على إثبات تاريخ المحاضر والتاريخ القضائي والإجراءات التي يتخذها رئيس الجمعية الزراعية ورئيس القرية تجاه التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة على أن يتم تحرير ذلك في يوم ارتكاب المخالفة كما شدد بكتابة بيانات المخالف دقيقة ويكون الاسم رباعي وتفصيلي.