جولة مفاجأة.. رئيس المصرية للمطارات يشيد بإنتظام الحركة بالغردقة وسفنكس الدوليين| صور

قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بزيارة تفقدية مفاجأة لمطاري الغردقة الدولي وسفنكس الدولي للوقوف على انتظام العمل و حركة الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
و خلال الزيارة تفقد منصور صالات السفر و الوصول بكلا المطارين وقام بتفقد منطقة إنهاء الإجراءات و التأكد من تقديم جميع الخدمات على أكمل وجه.
ووجه رئيس الشركة المصرية للمطارات، الشكر لقيادة المطارين و فريق عملهما حيث أن المطارين يقدمان كامل الخدمات والتسهيلات لجميع الركاب و المسافرين خلال موسم إجازة عيد الفطر المبارك.
يأتي ذلك تزامنا مع ما تشهده مصر من نشاط سياحي ملحوظ وتزايد أعداد الزوار و السائحين من جميع أنحاء العالم في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة و الطيران بمصر.