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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

جولة مفاجأة.. رئيس المصرية للمطارات يشيد بإنتظام الحركة بالغردقة وسفنكس الدوليين| صور

صدى البلد

قام الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات بزيارة تفقدية مفاجأة لمطاري الغردقة الدولي وسفنكس الدولي للوقوف على انتظام العمل و حركة الركاب خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

و خلال الزيارة تفقد منصور صالات السفر و الوصول بكلا المطارين وقام بتفقد منطقة إنهاء الإجراءات و التأكد من تقديم جميع الخدمات على أكمل وجه.

ووجه رئيس الشركة المصرية للمطارات، الشكر لقيادة المطارين و فريق عملهما حيث أن المطارين يقدمان كامل الخدمات والتسهيلات لجميع الركاب و المسافرين  خلال موسم إجازة عيد الفطر المبارك.

يأتي ذلك تزامنا مع ما تشهده مصر من نشاط سياحي ملحوظ وتزايد أعداد الزوار و السائحين من جميع أنحاء العالم في إطار جهود وزارة الطيران المدني لتنشيط حركة السياحة و الطيران بمصر.

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