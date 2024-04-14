أخبار التكنولوجيا|أبل تواجه دعوى قضائية بتعويضات تصل لـ مليار دولار.. ميتا تختبر روبوت دردشة في إنستجرام

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تقارير أن شركة جوجل قامت بتعميق شراكتها مع إسرائيل من خلال عقد مع الحكومة سيسمح بوصول أكبر إلى خدمات الشركة السحابية والذكاء الاصطناعي.

تواجه شركة أبل الأمريكية دعوى قضائية من قبل عشرات المطورين الذين يطالبون بتعويضات تصل قيمتها إلى مليار دولار في المملكة المتحدة.

تعمل شركة “Meta” ميتا على دمج عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تدريجيًا في منصاتها للتواصل الاجتماعي، فبعد تقديم روبوت الدردشة AI chatbot على تطبيق واتساب، يتم اختبار ميزة مماثلة على إنستجرام.

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق جهاز التابلت Redmi Pad Pro من الفئة المتوسطة تحت علامتها التجارية الفرعية خلال الأيام المقبلة، حيث يتميز الجهاز بدعم شبكات 5G مع عدد من المواصفات الكبيرة.

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها المميز Vivo T3x والمخصص للفئة المتوسطة في 17 أبريل، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف للسوق الهندية أولًا ثم سيشهد إطلاقًا عالميًا بعدها بأسابيع قليلة.