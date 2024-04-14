عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|أبل تواجه دعوى قضائية بتعويضات تصل لـ مليار دولار.. ميتا تختبر روبوت دردشة في إنستجرام

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

تايم : جوجل توسع الشراكة مع إسرائيل من خلال صفقة مع وزارة الدفاع 

 

كشفت تقارير أن شركة جوجل قامت بتعميق شراكتها مع إسرائيل من خلال عقد مع الحكومة سيسمح بوصول أكبر إلى خدمات الشركة السحابية والذكاء الاصطناعي.

 

أبل تواجه دعوى قضائية في المملكة المتحدة تعويضاتها تصل لـ مليار دولار

 

تواجه شركة أبل الأمريكية دعوى قضائية من قبل عشرات المطورين الذين يطالبون بتعويضات تصل قيمتها إلى مليار دولار في المملكة المتحدة.

 

بعد واتساب.. ميتا تختبر روبوت دردشة في إنستجرام 

 

تعمل شركة “Meta” ميتا على دمج عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها تدريجيًا في منصاتها للتواصل الاجتماعي، فبعد تقديم روبوت الدردشة AI chatbot على تطبيق واتساب، يتم اختبار ميزة مماثلة على إنستجرام.

 

شاومي تقلب الأسواق بـ تابلت جبار.. مواصفات Redmi Pad Pro 

 

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق جهاز التابلت Redmi Pad Pro من الفئة المتوسطة تحت علامتها التجارية الفرعية خلال الأيام المقبلة، حيث يتميز الجهاز بدعم شبكات 5G مع عدد من المواصفات الكبيرة.


بطارية 6000 مللي أمبير.. فيفو تتألق مع هاتف Vivo T3x 

 

تعتزم شركة فيفو الصينية إطلاق هاتفها المميز Vivo T3x والمخصص للفئة المتوسطة في 17 أبريل، حيث من المقرر أن ينطلق الهاتف للسوق الهندية أولًا ثم سيشهد إطلاقًا عالميًا بعدها بأسابيع قليلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

مصدر أمني مصري رفيع المستوى: الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

في عزايا .. ماذا طلبت شيرين سيف النصر قبل وفاتها بلحظات؟

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

إيران: تعرض قاعدة جوية إسرائيلية في النقب لأضرار جسيمة

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

ترشيحاتنا

بعد هجوم إيران.. هل تنطلق رحلة مسؤولين إسرائيليين إلى أمريكا لمناقشة اجتياح رفح؟

رويترز: إيران تتوعد بهجوم أكبر إذا ردت إسرائيل على ضربات الليلة الماضية

قائد الحرس الثوري الإيراني: عمليتنا كانت دقيقة وصواريخنا ومسيراتنا وصلت لأهدافها بدقة

داعية إلى ضبط النفس.. بيان عاجل من الصين بشأن إيران وإسرائيل

أهم الأخبار|ارتفاع أسعار السجائر.. موعد ومكان عزاء شيرين سيف النصر.. وإسرائيل تعلن حصيلة الهجوم الإيراني

العراق يعلن إعادة فتح مجاله الجوي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين ميحبش فاطمة|سر اللحظات الأخيرة في حياة شيرين سيف النصر.. ووصيتها الأخيرة

بعد انطلاقها.. أبرز السيارات الطائرة ومواصفاتها

مكياج جذاب.. حلا شيحة تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فستان صيفي.. ابنة أصالة تبهر المتابعين بإطلالة بسيطة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ