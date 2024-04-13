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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تحظر التجمعات لأكثر من 1000 شخص

المظاهرات في اسرائيل
المظاهرات في اسرائيل

أعلنت سلطات الاحتلال فرض ضوابط أمنية مشددة وحظر التجمعات لأكثر من 1000 شخص في جميع المدن الخاضعة لسلطة الكيان الصهيوني في المدن المحتلة
 

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإندلاع مظاهرات في "تل أبيب"؛ للمطالبة برحيل حكومة رئيس وزرء إسرائيل بنيامين نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى.

وطالب المتظاهرون، بضرورة عقد صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الفلسطينية حماس ، مشيرين إلى أن نتنياهو يعرقل إبرام الصفقة ويقف عائقًا أمامها.

وطالبت المظاهرات، برحيل حكومة رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وضرورة عقد انتخابات مبكرة، وفقًا لما نقلته صحيفة «هآارتس» الإسرائيلية.

 

من جهة أخرى أكدت حماس، في بيان لها تمسكها بموقفها الذي قدمته يوم 14 مارس الماضي، الذي يتمثل بوقف دائم لإطلاق النار، وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم، وحرية حركة الناس وإغاثتهم وإيوائهم، إضافة لصفقة تبادل أسرى جادة.

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