15 مليار دولار حجم سوق السياحة العلاجية عالميا سنويا .. إنفوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن حجم سوق السياحة العلاجية .

أوضح الإنفوجراف أنه يُقدر حجم سوق السياحة العلاجية بأكثر من 15 مليار دولار سنويًّا، وسيصل إلى أكثر من 346 مليار دولار سنويًّا بحلول عام 2030.

وتابع أن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والذي انطلق تحت شعار "صدى الماضي يتجدد اليوم"، في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي 2 و3 من شهر مارس 2024 فرصة لتوسيع عقد الشراكات الاستراتيجية والاتفاقات الدولية في مجال السياحة العلاجية في المستقبل.



ويتمحور المؤتمر الدولي للسياحة العلاجية حول رؤية جديدة لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين والوافدين إلى مصر على حد سواء، وشارك في المؤتمر عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة الصحية من جميع أنحاء البلاد والعالم، مما يمنح الفرصة للاستفادة من أفضل الخبرات وتبادل المعرفة والممارسات الجيدة. هذا، ويحظى ملف السياحة الصحية بدعم سياسي كبير، ولدى مصر كافة المقومات لتكون المقصد الأول في إفريقيا والشرق الأوسط والمنافسة والريادة عالميًّا.