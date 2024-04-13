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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استسلام عناصر اللواء 25 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للجيش الروسي

جنود اوكران يستسلمون
جنود اوكران يستسلمون للجيش الروسي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لاستسلام عسكريي اللواء 25 المحمول جواً التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للجيش الروسي بشكل جماعي في اتجاه أفدييفكا.

وتظهر المشاهد، وفقا لوزارة الدفاع الروسية، لحظة استسلام الجنود الاوكرانيين التابعيين للواء 25 للقوات المسلحة الأوكرانية بشكل جماعي في اتجاه أفدييفكا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، تحييد المئات من العسكريين الأوكرانيين، في مناطق متفرقة في نطاق العملية العسكرية الخاصة، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وذكرت الدفاع الروسية، في بيان اليوم، أنه "في اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحرير بلدة بيرفومايسكوي التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد 8 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وفقد العدو نحو 235 عسكريا".

وأضاف البيان أنه "️في اتجاه دونيتسك، سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوبية" التابعة للقوات الروسية، على مواقع أكثر فائدة، كما تم صد هجومين أوكرانيين، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 500 جندي"، مشيرة إلى أنه "️في اتجاه كوبيانسك، قامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وصدت 3 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو نحو 25 عسكريا".

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