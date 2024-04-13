الطيران الحربي الإسرائيلي يكثف طلعاته الجوية أمام هجوم إيراني واسع

كثف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، طلعاته الجوية وسط انباء عن بدء ايران هجوما واسعاً على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وورد في نبأ عاجل منذ قليل ، بأن إيران تشن هجوما واسعاً على إسرائيل باستخدام عشرات الطائرات بدون طيار.

وكان موقع واينت أفاد عن تقديرات إسرائيلية، بأن إيران ستستهدف إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيعقد الليلة اجتماعًا طارئًا لمجلس الحرب ، بسبب تهديدات إيران الأخيرة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام لبنانية صباح السبت أن الطيران الإسرائيلي شن غارات على جبل الريحان جنوبي لبنان.

واستهدفت غارة إسرائيلية أخرى بلدة بيت ليف، في القطاع الغربي، بينما استهدف الطيران الإسرائيلي بلدات حولا والعديسة والطيبة في جنوب لبنان.