الاحتلال: سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، إننا سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها، لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%



وأضاف في بيان مساء اليوم السبت عقب اعلان إطلاق المسيرات الايرانية في اتجاه اسرائيل، الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات.

وتابع “نحاول أن نمنع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل” مضيفا “ سنتعامل مع المسيرات الإيرانية فور وصولها لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%”

وقال “إٍيران أطلقت طائرات مسيرة باتجاه إسرائيل والدفاعات جاهزة للتعامل”.