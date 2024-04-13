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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لـ نتنياهو بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

وجه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر الى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وحلفاء اسرائيل الآخرين على ‘وقوفهم إلى جانب إسرائيل’، ياتي ذلك تزامنا مع الرصد الاسرائيلي الامريكي للهجوم العسكري الذي شنته ايران صوب اسرائيل الليلة

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان يوم السبت إن إسرائيل كانت تستعد لهجوم من إيران.

وقال: 'في السنوات الأخيرة، وخاصة في الأسابيع الأخيرة، استعدت إسرائيل لهجوم مباشر من قبل إيران'.

وقال: 'أنظمتنا الدفاعية منتشرة، ونحن مستعدون لأي سيناريو، دفاعياً وهجومياً على حد سواء. دولة إسرائيل قوية. والجيش الإسرائيلي قوي. والجمهور قوي'.

وجاء في بيانه 'لقد حددنا مبدأ واضحا: من يؤذينا نؤذيه. سندافع عن أنفسنا ضد أي تهديد وسنفعل ذلك بثبات وإصرار'.

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