ترفع تقارير للسيسي .. خلية أزمة من كافة الأجهزة والمؤسسات لمتابعة الوضع بالمنطقة

كشف مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية أن تم تشكيل خلية أزمة مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية لمتابعة تطورات الأوضاع بالمنطقة عن كثب و ترفع تقاريرها للرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار الساعة.

وأكد المصدر المصري للقاهرة الإخبارية أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف التصعيد في المنطقة في إطار سعيها للتهدئة و السلام.

وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن عن بدء عملية واسعة النطاق بطائرات مسيرة ضد أهداف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسرائيل.

إيران تبدأ الهجوم



نقلت تقارير صحفية إسرائيلية عن موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، اليوم السبت، أن إيران بدأت هجوما على إسرائيل بعشرات الطائرات المسيّرة.

وحسب التقارير، فمن المتوقع أن تستغرق الطائرات عدة ساعات لتغطية المسافة من إيران إلى إسرائيل.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا طائرات مسيّرة فوق محافظتي ميسان والناصرية العراقيتين، تحلق على ارتفاع منخفض جدا.