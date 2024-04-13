الأردن ينفي إعلان حالة الطوارئ

نفى وزير الاتصال الحكومي في الأردن، اليوم السبت، إعلان حالة الطوارئ في المملكة.

وقال: "الحياة تسير بشكل منتظم وليس هناك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إطلاق إيران طائرات مسيرة من أراضيها ومن أراضي وكلائها نحو أراضي دولة إسرائيل.

وقال: "نحن نراقب التهديد في المجال الجوي. الحديث عن تهديد يحتاج إلى عدة ساعات لبلوغ الأراضي الاسرائيلية".

وأضاف: "جيش الدفاع وسلاح الجو ينفذون الخطط المرتبة التي استعد للتعامل معها. في إطار الاستعدادات خدمات الـ GPS غير متاحة في عدة مواقع في أنحاء البلاد. وتم التشويش بشكل مركّز ومؤقت".