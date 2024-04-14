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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الدردير: جوميز لا يصلح لتدريب الزمالك

صدى البلد

انتقد عمرو الدردير، الناقد الرياضي، البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، قبل مباراة القمة 127 التي ستقام غدا الإثنين.

وقال عمرو الدردير في برنامج «الماتش» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد  »، إن المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، جيدا ولكنه لايصلح لتدريب فريق بحجم الزمالك.

وتابع الدردير: "كنت متفائلا بشدة بالمدرب البرتغالي جوزيه جوميز، قبل توليه تدريب الزمالك، ولكن بعد مرور فترة أيقنت أنه لايصلح لتلك المهمة بسبب الأخطاء التي يقع فيها وأتمنى أن يلعب على المضمون حتى لايخسر أمام الأهلي ".

وأتم قائلا: “أعتقد أن جوزيه جوميز لن يتواجد في منصبه في الزمالك بالموسم المقبل”.

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