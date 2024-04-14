صحف الإمارات| إيران تشن هجومًا غير مسبوقًا ضد إسرائيل.. جلسة طارئة لمجلس الأمن.. وحماس ترفض اتفاق الرهائن

الإمارات.. منخفض جوي مصحوب بسقوط أمطار حتى الأربعاء

إيران تشن هجوماً غير مسبوق بمئات المسيرات والصواريخ ضد إسرائيل

السعودية تعرب عن قلقها جرّاء التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته

إسرائيل: حماس رفضت مقترح اتفاق الرهائن

بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. جلسة طارئة لمجلس الأمن اليوم

المستشار الألماني يستهل زيارته إلى الصين

كندا تواجه خطر موجة أخرى من حرائق الغابات المدمرة

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددًا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محليًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أنه من المتوقع أن تتأثر الإمارات من اليوم وحتى الأربعاء المقبل بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً لتيار هوائي من الشمال الغربي.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام فيما تزداد كميات السحب مع سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشرقية والجنوبية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

عربيًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن السعودية أصدرت بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ جرّاء تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وخطورة انعكاساته، داعية كافّة الأطراف للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأكدت الخارجية السعودية على موقف المملكة الداعي إلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسّلم الدوليّين، لاسيّما في هذه المنطقة بالغة الحساسية للسلم والأمن العالمي، وللحيلولة دون تفاقم الأزمة التي سيكون لها عواقب وخيمة في حال توسّع رقعتها.

وبشأن صفقة الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، نقلت "البيان"، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) الذي يتولى المفاوضات مع حماس بشأن الهدنة في قطاع غزة، أعلن أن الحركة الفلسطينية رفضت مقترح التهدئة، غداة تأكيدها أنها سلّمت ردّها الى الوسطاء.

وفي الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "البيان"، أن إيران أطلقت وابلًا من الطائرات المسيرة المتفجرة والصواريخ على إسرائيل في وقت متأخر أمس السبت في أول هجوم مباشر تشنه على إسرائيل، مما يهدد بتصعيد كبير في ظل تعهد الولايات المتحدة بدعم "لا يتزعزع" لإسرائيل.

وانطلقت صفارات الإنذار، وقال صحفيون في إسرائيل إنهم سمعوا دوياً قوياً نتيجة لما وصفته وسائل إعلام محلية بأنه اعتراض جوي لطائرات مسيرة متفجرة.

وحسب صحيفة "الخليج"، يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة بعد ظهر الأحد بناءً على طلب إسرائيل، حسبما أعلنت الرئاسة المالطيّة للمجلس، غداة إطلاق إيران أكثر من 300 مسيّرة وصاروخ ضدّ إسرائيل، رداً على استهداف قنصليّة طهران في دمشق.

أما صحيفة "الاتحاد"، فقالت إنه في مستهل زيارته إلى الصين التي تستغرق ثلاثة أيام، وصل المستشار الألماني أولاف شولتس صباح اليوم الأحد إلى مدينة تشونجتشينج، التي تعد المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في العالم، حيث يبلغ عدد سكانها 32 مليون نسمة.

أما "الإمارات اليوم"، فنقلت أن الحكومة الفيدرالية الكندية حذرت من أن البلاد قد تواجه موسماً آخر من حرائق الغابات، بسبب الطقس الدافئ غير المعتاد.

وجاءت كلمة التحذير من قِبل وزير الاستعداد للطوارئ، هارجيت ساجان، في مبنى البرلمان يوم الأربعاء، في أعقاب شتاء دافئ على نحو غير معهود.