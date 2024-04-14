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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصر حذرت من قبل.. برلماني: التصعيد الخطير بالمنطقة نتاج للانفلات الإسرائيلي وعملياتها العسكرية

مصر
مصر

قال النائب أحمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة الآن، هو نتاج للانفلات الإسرائيلي وعملياتها العسكرية في المنطقة والتي تقوم بها بالمخالفة للقوانين الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن مصر سبق وأن حذرت من أن استمرار أمد الحرب سوف يؤدي لاتساع رقعة الصراع، والذي انتقل من مجرد عدوان على قطاع غزة إلى مواجهة مباشرة بين إسرائيل إيران.

وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية اليوم، أنه يجب أن يصغى العالم للرؤية والتحذيرات المصرية بشأن مخاطر هذا التصعيد، وأن يبذل المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة جهدا مضاعفا للحيلولة دون انفجار الموقف وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فورا وانهاء أي تفكير في التوغل بريا في مدينة رفح الفلسطينية، مشددًا على أن ذلك سوف يضاعف من مخاطر تهديد المنطقة.

ولفت وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ، إلى أن مصر كان لديها بُعد نظر في العدوان على غزة، وأنه سيتحول لحرب إقليمية، مشيرًا إلى تحذيرات مصر التي نوه بها الرئيس السيسي خلال قمة القاهرة للسلام والقمة العربية الإسلامية بالسعودية وكذلك خلال اللقاءات التي عقدها مع رؤساء العالم.

وأشار النائب أحمد دياب إلى أنه في ظل ما تشهده المنطقة من صراع متصاعد، يجب التأكيد على أنه مصر قادرة على حماية مصالحها وأمنها القومي.

مصر ايران إسرائيل مجلس الشيوخ النائب أحمد دياب

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