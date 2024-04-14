أحمد حسن يكشف عن غيابات الزمالك في لقاء القمة أمام الأهلي

كشف اللاعب أحمد حسن عن خروج محمود علاء وأوباما وصبحي من مباراة القمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن :"مصدر بالزمالك: محمود علاء وأوباما وصبحي خارج مباراة القمة".

تواصلت التحضيرات في فريق الزمالك بنشاط متزايد، استعدادًا لمواجهة الأهلي المنتظرة، حيث قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز إغلاق المران الأخير على ملعب "عبد اللطيف أبورجيلة" بميت عقبة.

هذه الخطوة تأتي في إطار التركيز الكامل على التحضيرات للمباراة، حيث يسعى الجهاز الفني لتجنب تسريب الخطة التكتيكية والتشكيل الأساسي للفريق قبل المباراة الهامة.

تحدث جوميز مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، وطلب منه فرض السرية الكاملة على المران الأخير، مع شرح الخطة الفنية للاعبين قبل بدء التدريب.

من المتوقع أن يعلن جوميز عن التشكيلة الأساسية للفريق بعد إعلان القائمة التي ستشارك في المباراة، مما يتطلب من اللاعبين التركيز الكامل خلال المواجهة والابتعاد عن أي تشتيت يمكن أن يؤثر على أدائهم.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم التحكيم الذي سيدير المباراة، بقيادة الحكم إبراهيم نور الدين ومساعديه، وهذا يضيف بعدًا من الأهمية للمواجهة المرتقبة وسط توتر الأجواء قبل القمة الكروية.