بشرى لأعضاء نقابة القراء.. زيادة الدعم إلى 3 ملايين جنيه

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رفع قيمة الإعانة السنوية المخصصة من وزارة الأوقاف لمعاشات نقابة قراء القرآن الكريم لتصبح (3) ملايين جنيه بدلًا من (2) مليون جنيه اعتبارًا من 1 يوليو 2024م على أن تصرف على أربع دفعات متساوية الأولى في يناير ، والثانية في أبريل ، والثالثة في يوليو ، والرابعة في أكتوبر من كل عام، على أن تخصص هذه الإعانة لدعم معاشات أعضاء نقابة قراء القرآن الكريم.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وإكرام حفظته، وخلال تكريم شركاء النجاح من العلماء والقراء والمبتهلين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

في سياق آخر.. أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء مسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بقراء القرآن الكريم من ذوي الأصوات الحسنة في شهر رمضان ١٤٤٦هـ / ٢٠٢٥م من بين الأئمة ومقيمي الشعائر والمؤذنين والعاملين من المسكنين على درجة وظيفية ، والقراء المقيدين بنقابة القراء ، والقراء المعتمدين بالإذاعـــة والتليفزيون.

وحددت وزارة الأوقاف، مجموعة من الشروط الخاصة بمسابقة الإيفاد للخارج الخاصة بقراء القرآن، وذلك بالشروط الآتيــة:

1. أن يكون المتقدم مسكنًا على درجة مالية بالوزارة أو الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو من المقيدين بنقابة القراء المصرية ، أو من المعتمدين بالإذاعة والتليفزيون المصري.

2. أن يكون حسن الصوت .

3. أن يجتاز المتقدم الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في القرآن الكريم حفظًا ، وأداء ، وإجادة صوت، وكذا المقابلة النهائية المقررة في هذا الشأن .

4. أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك .

5. أن يكون قد مضى على عودته من أي إيفاد للخارج على نفقة الوزارة عامان على الأقل ، ويُستثنى من ذلك أصحاب الدعوات الخاصة بعد موافقة السلطة المختصة ، على أن تتحمل الجهة الطالبة جميع النفقات (تذاكر السفر/الإقامة/الإعاشة/ البدل النقدي) دون تحمل الوزارة أي أعباء مالية ، وفى ضوء القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2014م.

6. أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة ، وتمت مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال السنتين الأخيرتين ، وذلك بالنسبة للمتقدمين من العاملين بالوزارة أو أي جهة حكومية.

7. أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار ، أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية ــ الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ، ما لم يُلغ القرار ، أو تُسحب التوصية .

8. أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانـة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره .

9. أن لا يقل سن المتقدم عن (26) عامًا ولا يزيد عن (55)عامًا اعتبارًا من تاريخ التقدم للمسابقة، ويستثنى من ذلك القراء أصحاب الدعوات الخاصة ، مع مراعاة باقي الشروط.