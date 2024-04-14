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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انفوجراف.. 600 مليار جنيه لتطوير حساب الاستثمار الخاص بالمنظومة القومية

صدى البلد

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص .  

واعلن الانفوجراف عن تطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية، بالتعاون مع أفضل الخبراء الدوليين وعدد من الجهات منها: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسجل التجاري، وهيئة سوق المال، وجمعيات المال والأعمال، مشيرة إلى أن تلك الجهود استمرت على مدار عامين من خلال عدد من ورش العمل ولقاءات للخبراء.

واكد مركز المعلومات  أن تلك المنهجية أخذت في اعتبارها تحسين تقدير استثمار القطاع الخاص غير المنظم، وتضمين كل بيانات الاستثمار في البحث والتطوير وبخاصة صناعة الوسائط والرقائق الإلكترونية والبرمجيات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة خاصة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى تضمين بيانات الإنفاق على المباني السكنية من قِبل الأسر المعيشية، وكذلك الإنفاق على صيانة وإصلاح المساكن.

واوضح الانفوجراف انه تم تحديد 600 مليار جنيه لتطوير منهجية حساب الاستثمار الخاص بمنظومة الحسابات القومية    

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