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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس الحركة الوطنية مشيدا بتحركات القيادة السياسية : تحفظ لمصر هيبتها وسلامة أراضيها

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية

أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالموقف المصري في التعامل مع التداعيات والأحداث الاقليمية وبالأخص ما شهدناه خلال الساعات القليلة الماضية من توترات في الاحداث بين ايران وإسرائيل مشدداً علي ان  القيادة المصرية تتعامل بحكمة ورشد بما يحفظ لمصر أمنها وهيبتها وسلامة أراضيها وحدودها .

واضاف رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن كل تحركات الجانب المصري دائما تدعو الي التريث وعدم الانجرار وراء دعوات العنف وتجنيب المنطقة ويلات الحرب والدخول فى صراع، عواقبه ستكون وخيمة علي الجميع كما ان القيادة السياسية سبق وحذرت مراراً وتكرارا من مغبة الصراع الدائر فى المنطقة وخطورة ذلك على الجميع، لان ذلك سيحول المنطقة بالكامل الي مسرح لعمليات حربية وصراعات اقليمية تدفع ثمنها شعوب المنطقة غالياً .

ودعا اللواء رؤوف المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته تجاه ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب لان المنطقة لم تعد تتحمل أي تداعيات وأزمات اقتصادية ناجمة عن الحروب والصراعات، وبالأخص مع تصاعد وتيرة  التوتر علي الجبهة الفلسطينية

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