الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز الاستراتيجية القومية للسكان

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية.

واوضح المركز انه تزامنًا مع حرص المجلس القومي للسكان على تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، وإطلاق "الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية (2023 -2030)" في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تم اختتام مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان بدعم الاتحاد الأوروبي في ١٩ ديسمبر ٢٠٢٣.

ويأتي ذلك في إطار الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كما دعم المشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية للفترة (٢٠٢٣-٢٠٣٠).

كما يأتي ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على القضية السكانية، ووضعها على رأس أولوياتها، مع ما يرتبط بها من قضايا تنموية ذات أبعاد تؤثر في مجملها على جودة حياة المواطن المصري.

واوضح الانفوجراف ان الاتحاد الأوروبي منح مصر 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان لافتا الى ان مدة المشروع ٥ سنوات.

واشار الي انه تم تنفيذ المشروع في ٢٧ محافظة بهدف زيادة استخدام تنظيم الاسرة الطوعي .