عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

6 تخصصات.. تفاصيل إدراج جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية |فيديو

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

كشف محمد هيبة، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، عن تفاصيل إدراج جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية.

txt

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات الدراسات العليا بقطاعي الطب البشري والأسنان

txt

جامعة القاهرة: استقبال 1336 مريضا وإجراء 104 عمليات جراحية أول أيام العيد

وقال “هيبة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه خلال الأربع سنوات الماضية، أصاب التطور جامعة القاهرة، وتم إدراج تخصصات عديدة والبدء في إنشاء جامعة القاهرة الأهلية.

وأضاف المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أن التصنيفات العالمية أدرجت تخصص إدارة المكتبات والمعلومات فى الترتيب الـ38 على مستوى العالم، وتخصص العلوم البيطرية فى الترتيب بين الـ51 ـ 70 عالميًا.

وأشار المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إلى أن تخصص الصيدلة وعلم الأدوية جاء في الترتيب الـ64 عالميًا وفقاً للتصنيف، في حين تم إدراج تخصص طب الأسنان فى الترتيب بين الـ51 ـ 100 عالميا، معلقًا: « التصنيفات العالمية لا تجامل أحد».

ولفت إلى أن جامعة القاهرة تعد أول جامعة برامج على مستوى العالم، وضمن خطة رئيس الجامعة، تم زيادة التخصصات المدرجة في الـ 11 كلية التي سيتم إنشاؤها في جامعة القاهرة الأهلية.

دخول 6 تخصصات ضمن الأفضل عالميا

وأوضح جامعة القاهرة قبل عام 2017 كانت شيئًا، ومع تولي الدكتور محمد الخشت رئاسة الجامعة أصبحت شيئًا آخر، وذلك بعد تضمين 6 تخصصات منها ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

تحذير من الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

بمساعدة السلطات المصرية.. سفر أول أفواج الناشرين المصريين للمشاركة بمعرض أربيل الدولي

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

ترشيحاتنا

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تعلن الرد على هجوم إيران

محذرا من التصعيد الإسرائيلي.. العاهل الأردني لـ بايدن: بلادنا لن تكون ساحة لحرب إقليمية

سبب الوفاة.. مدير أعمال شيرين سيف النصر يكشف اللحظات الأخيرة في حياتها|فيديو

منع الطلاب من إرتداء "الشبشب والكوركس" في المدارس بعد انتهاء إجازة العيد

تحذير من الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة غدا

رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمر جريء.. منة عرفة تثير الجدل بفستان جذاب

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حضن في الملعب|شرطة الآداب بإيران تدخل استاد كرة قدم والسبب لاعب شهير

فيديو

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

ملخص الهجوم الإيراني.. هل حققت المتفجرات الطائرة والصواريخ أهدافها؟

نخفف ولا نتقل؟ .. تعرف على حالة طقس اليوم

استقرار جميع الأعيرة.. تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ