6 تخصصات.. تفاصيل إدراج جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية |فيديو

كشف محمد هيبة، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، عن تفاصيل إدراج جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية.

وقال “هيبة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إنه خلال الأربع سنوات الماضية، أصاب التطور جامعة القاهرة، وتم إدراج تخصصات عديدة والبدء في إنشاء جامعة القاهرة الأهلية.

وأضاف المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، أن التصنيفات العالمية أدرجت تخصص إدارة المكتبات والمعلومات فى الترتيب الـ38 على مستوى العالم، وتخصص العلوم البيطرية فى الترتيب بين الـ51 ـ 70 عالميًا.

وأشار المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، إلى أن تخصص الصيدلة وعلم الأدوية جاء في الترتيب الـ64 عالميًا وفقاً للتصنيف، في حين تم إدراج تخصص طب الأسنان فى الترتيب بين الـ51 ـ 100 عالميا، معلقًا: « التصنيفات العالمية لا تجامل أحد».

ولفت إلى أن جامعة القاهرة تعد أول جامعة برامج على مستوى العالم، وضمن خطة رئيس الجامعة، تم زيادة التخصصات المدرجة في الـ 11 كلية التي سيتم إنشاؤها في جامعة القاهرة الأهلية.

دخول 6 تخصصات ضمن الأفضل عالميا

وأوضح جامعة القاهرة قبل عام 2017 كانت شيئًا، ومع تولي الدكتور محمد الخشت رئاسة الجامعة أصبحت شيئًا آخر، وذلك بعد تضمين 6 تخصصات منها ضمن أفضل 100 جامعة عالميًا.