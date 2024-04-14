الشرقية «الأولى في تقديم الخدمة للمرضى بالقوافل الطبية» خلال الربع الأول من 2024

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هشام مسعود، أن الشرقية تصدرت محافظات الجمهورية وجاءت الأولى في تقديم الخدمة للمرضى بالقوافل الطبية خلال الربع الأول من عام 2024، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان.

وقال مسعود - في بيان اليوم الأحد- إن منظومة القوافل الطبية بالمحافظة، خلال الربع الأول من العام الحالي، قامت بتوقيع الكشف الطبي على 47 ألفا و582 مواطنا بالمحافظة، وذلك في 11 تخصصا طبيا، بالإضافة إلى تقديم خدمات الأشعة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم لهم مجاناً، بجانب تحويل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

وأكد مسعود حرص المديرية على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

وشدد وكيل الوزارة على الفرق الطبية بالقوافل الطبية ببذل المزيد من الجهد، لوصول الخدمات الطبية لجميع المواطنين بالمحافظة ضمن منظومة القوافل والتي تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، خاصة في المناطق النائية وذات الطبيعة الخاصة.

وأعرب مسعود، عن شكره للفرق الطبية بإدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وعلى رأسهم مدير الإدارة الدكتور أحمد عبدالحكيم، على جهودهم المخلصة المبذولة، في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بمحافظة الشرقية بمنظومة القوافل العلاجية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

وفي سياق آخر، تمكنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بمحافظة الشرقية من ضبط 10 أطنان أسمدة مجهولة المصدر، قبل ترويجها بين المستهلكين بما يضر بالإنتاج الزراعي والبيئة.

وقالت وكيلة وزارة التموين بالمحافظة فايزة عبدالرحمن -في بيان اليوم - إنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديريتي الصحة والطب البيطري، وتكثيف الحملات المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، قامت إدارة تموين أولاد صقر بحملة تفتيشية على المحال والأسواق.

وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير المحضر رقم 3688 لسنة 2024 جنح مركز أولاد صقر ضد تاجر؛ لحيازته أسمدة زراعية مجهولة المصدر وتم التحفظ على 10 أطنان سماد محسن، كما تم تحرير محضرين لتاجرين آخرين لعرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط كمية منها.