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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

واعظة بالأوقاف لكل متكاسل في العبادة: "خليك عبد رباني وليس رمضاني"

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، الواعظة بوزارة الأوقاف،  إن كل مؤمن عنده فترة يزيد فيها الإيمان وأوقات يقل الإيمان وكسل فى الطاعة، لافتة إلى أن فترة رمضان لها مكتسبات كبيرة منها زيادة الإيمان والتخلص من الفتور فى العبادة.  

وأوضحت الواعظة بوزارة الأوقاف: "بعد رمضان يحدث كسل فى العبادة، هل ده عدم قبول الطاعة فى رمضان، دى طبيعة النفس البشرية،  توفيق ربنا للطاعة بعد  الطاعة دليل قبول، بس ده لا يوقفنى لازم تصوم وتؤدى الطاعات خليك عبد رباني وليس عبد رمضانى،كل الناس تسير في الطاعة والعبادة فى رمضان، والقياس الحقيقي بعد رمضان".

وأضافت: "لازم وإحنا خارجين من الشهر الكريم ناخذ بالنا، ان فيه ناس بتحزن وتقول رمضان مشى والتراويح مش هنصليها، لا خليك انت متجدد، ديننا معلمناش كده".

 

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