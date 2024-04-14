محافظ القليوبية: ملتزمون بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بكفاءة عالية

أكد محافظة القليوبية عبد الحميد الهجان، أهمية النظافة العامة في الحفاظ على صحة المواطنين والبيئة، والتزام المحافظة بتطبيق منظومة النظافة الجديدة بكفاءة عالية من خلال زيادة مربعات الجمع السكني وزيادة المعدات والعمالة وكنس الأتربة من علي جانبي الطرق واستغلال الجزر الوسطي من خلال التشجير وإقامة أنشطة استثمارية تفتح فرص عمل للشباب وتدر عائد لصندوق خدمات المحافظة.

جاء ذلك تفقد المحافظ، عددا من مدن المحافظة، اليوم الأحد؛ لمتابعة منظومة النظافة والتجميل شملت المرور على منطقة كفر الجزار وشارع فريد ندا وشارع المحطة وشارع سعد زغلول ومنطقة أتريب بمدينة بنها وتفقد مدينة الخصوص والمرور علي محور الخصوص الجديد.

كما تفقد مدينة شبرا الخيمة والمرور علي منطقة مسطرد ومحور الفريق العصار وشارع 135 وشارع 15 مايو بحي شرق شبرا الخيمة ومدخل شارع أحمد عرابي ومنطقة كليه الزراعة ومحيط مستشفي الناس بحي غرب شبرا الخيمة وذلك للتأكد من انتظام العمل ورفع التراكمات أولا بأول.

ووجه المحافظ بالعمل على مدار الساعة وانتظام النوبتجيات والتأكيد على رفع تراكمات القمامة وخلو الشوارع من الإشغالات وزيادة عدد صناديق القمامة في الشوارع الرئيسية ورفع أي إشغالات تتسبب في عرقلة الحركة المرورية والاهتمام بتشجير الشوارع والمناطق العامة وتفعيل المتابعة الميدانية لضبط أي مخالفات والتعاون مع المواطنين للحفاظ على نظافة المدن.

وأكد المحافظ الحرص على تقديم خدمات أفضل للمواطنين حيث تأتي هذه الجولة ضمن جهود المحافظة لتحسين مستوى النظافة العامة في جميع مدن المحافظة، كما تعمل المحافظة على تطوير منظومة النظافة باستخدام أحدث التقنيات والمعدات وتسعى إلى توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة العامة.