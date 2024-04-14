الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تستقبل الباخرة «أستوريا جراند» خلال زيارتها للإسكندرية

استقبلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة هشام لطفي، مدير عام الهيئة، على رصيف محطة الركاب البحرية بميناء الإسكندرية، الباخرة السياحية "أستوريا جراند" والتي تقل على متنها سائحين من جنسيات مختلفة وطاقم السفينة.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم الأحد - أن مجموعة عمل الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة استقبلت السائحين ضيوف الإسكندرية بالدلائل السياحية لمعالم الإسكندرية السياحية والأثرية وخريطة الإسكندرية باللغات المختلفة وأيضا حقائب كبار الزوار لطاقم السفينة وسط حالة من السعادة من جانب السائحين بحفاوة الاستقبال.

وأضاف البيان أنه تم تقديم عروض فنية فلكلورية وتنورة من الفرق المشاركة التي نالت إعجاب السائحين الذين تفاعلوا معها بالرقص وترديد الأغاني.

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كما نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جولة سياحية لمجموعة من السائحين مستقلين الأتوبيس السياحي المكشوف التابع للهيئة العامة لنقل الركاب.

وتضمنت الجولة زيارة المسرح الروماني بكوم الدكة، وستاد الاسكندرية الرياضي، وتم التقاط الصور التذكارية أمام مكتبة الإسكندرية، والتسوق في المولات لشراء المنتجات الفاخرة وكان بمرافقتهم واستقبالهم مسؤولي العلاقات العامة بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة وطلاب كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية والسياحة والفنادق والضيافة الجوية بالمعاهد العليا - كينج مريوط.