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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ دراسات: الهجوم الإيراني على إسرائيل شوه صورتها أمام العالم .. فيديو

أحمد لاشين
أحمد لاشين

قال الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، إن الهجوم الإيراني على إسرائيل جعل صورتها سيئة أمام العالم.

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وأضاف الدكتور أحمد لاشين، أستاذ الدراسات الإيرانية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: المكون الديني لإيران واسرائيل يركز على وجود تيارات متطرفة في الجانبين.

وأشار: المجتمع الإيراني في أزمة مرتبط بالمحاور الدولية المختلفة"، موضحا: المكون الديني والتيارات المتشددة تم استغلالها في ضرب إيران وإسرائيل لبعضهما.

وتابع: المجتمع الإيراني انقسم لفريقين بعض الضربة العسكرية، الأول يرى أن القيادة الإيرانية تسقط البلاد في أزمات تؤثر على الاقتصاد، والثاني وهو الذي يرى أن ما حدث إنجازا كبيرا بمقتل نحو 40 ضابطا إسرائيليا، وهم الفصيل الحاكم في إيران.

واستكمل أستاذ الدراسات الإيرانية قائلا: إيران أرجأت كل المشكلات –خاصة الاقتصادية- لأجل غير مسمى، والجبهة الداخلية وجب الحفاظ عليها، وأثارت جبهة المعارضة تساؤلات حول مدى قوة الأسلحة المستخدمة بالتزامن مع وجود أسلحة قوية يمكن أن تستخدم في هذا الرد.

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