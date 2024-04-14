5 جرائم قـ.ـتل في أجازة العيد| سائق ينهي حياة مدرس .. ومعركة طاحنة في كرداسة

5 جرائم قتل مأساوية وقعت عقب الانتهاء من شهر رمضان الكريم، وتحديدًا في ثاني وثالث أيام العيد، بمختلف المحافظات، نرصد في السطور التالية أبرز جرائم القتل التي حدثت خلال الأيام الماضية.

الواقعة الأولى، تمكن ضباط مباحث الجمالية بمحافظة الدقهلية من ضبط مرتكبي واقعة قتل مدرس بمدرسة الثانوية الفنية للبنات ويعمل سائق توك توك لتلبية متطلبات المعيشة وذلك عقب العثور على جثمانه ملقى بجانب مصرف مائي منذ عدة أيام حيث تبين قيام 3 عاطلين بالتخلص منه من أجل سرقة التوك توك وبيعه بمبلغ 15 ألف جنيه.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة الجمالية بالعثور على جثة شخص ملقاة داخل مصرف مائي، على طريق قرية الإسكندرية الجديدة بنطاق المركز.



انتقل ضباط مباحث مركز شرطة الجمالية الى مكان الواقعة، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمود مسعد، 40 عامًا، مُدرس بالمدرسة الثانوية الفنية بالجمالية، وسائق توكتوك، مقيم بمدينة الجمالية، ومُبلغ بغيابه قبل أسبوع من العثور على جثته عقب خروجه للعمل حيث يعمل على توك توك خاصته.

وتوصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء الواقعة 3 عاطلين بغرض سرقة التوك التوك وهم :"بسام .ج م ، 29 عامًا، و"إبراهيم ع.ا"،31 عامًا مقيمان بمنية النصر و"رامي. م م"، 26 عامًا مقيم بدكرنس، وتبين ان المتهمين قد فروا الى محافظة مرسى مطروح للاختباء بها .

تم تنفيذ مأمورية من ضباط فريق البحث تنسيقا مع مديرية أمن مرسى مطروح وضبط المتهمين وبمواجهتهم اقروا واعترفوا بإرتكابالواقعة، باستدراجهم المجني عليه من الجمالية بحجة توصيلهم لقرية الإسكندرية الجديدة، وفي الطريق طلبوا منه التوقف لدقائق، ثم غافله المتهم الأول وطعنه بخنجر في رقبته، ثم خنقوه بالكوفية وقيدوه، وألقوه في مكان العثور عليه، واستولوا على التوكتوك وفروا هاربين كما أرشدوا عن بيعهم الدراجة للمتهم الرابع مقيم بعزبة حمادة التابعة لمركز دكرنس، مقابل مبلغ 15 ألف جنيه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام.

الواقعة الثانية

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بحبس المتهمين بقتل شاب في معركة بالأسلحة البيضاء بمركز كرداسة شمال قطاع أكتوبر، كما طلبت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول سبب وفاته، والتصريح بالدفن عقب ذلك.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد محمد أمين رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود قتيل نطاق المركز.

الواقعة الثالثة

أمرت جهات التحقيق بكفر شكر بالقليوبية، حبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بطعن أخر باستخدام سلاح أبيض "خنجر"، كما صرحت بدفن جثة المتوفى عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وشهود الواقعة لسماع شهادتهم.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهم بقتل زميله طعنا بدائرة مركز شرطة كفر شكر، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة كفر شكر من إحدى المستشفيات باستقبالها (طالب - مقيم بدائرة المركز) مصاب بجرح طعنى وتوفى أثناء إسعافه.

الواقعة الرابعة

تمكنت مباحث البحيرة بالاشتراك مع ضباط فرع الأمن العام ومباحث دمنهور، من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل عثر عليها مقتولة داخل شقتها بمدينة دمنهور، وتبين قيام سائق بقتلها خنقا بسبب خلافات بينهما وسرقة هاتفها المحمول وشاشة التليفزيون.



وتمكن ضباط مباحث دمنهور من القبض على المتهم ويدعى "عبد الحميد ن ع" 57 سنة سائق ومقيم مركز دمنهور، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأنه تعدى عليها بالضرب وكتم أنفاسها بشال قماش كان يرتديه حتى فارقت الحياة وإستولى على الهاتف المحمول وشاشة التليفزيون وأرشد عن المسروقات وأحيل للنيابة العامة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود هويدى مدير أمن البحيرة بلاغا بالحادث من مأمور مركز شرطة دمنهور بتلقيه بلاغا من شرطة النجدة عن بلاغ ربة منزل وتقيم مساكن الموقف باكتشافها وفاة والدتها بداخل شقتها فى ظروف غامضة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين وجود جثمان "ع ع ف" 49 سنة ربة منزل مسجاة على ظهرها بسرير غرفة نومها داخل شقتها الكائنة بالطابق الثالث علوى ترتدى كامل ملابسها.

وتبين وجود كدمات بالوجه والأنف وتم نقل الجثة مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وبسؤال ابنة المجنى عليها قررت اكتشافها وفاة والدتها عقب عودتها قبل السحور وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص بوالدتها كما اكتشفت عدم وجود شاشة التليفزيون.



ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أحمد السكران مدير المباحث ضم ضباط مباحث قسم ومركز دمنهور لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط مرتكبيها.

وتوصلت التحريات إلى مرتكب الواقعة والمحروقات وأمرت النيابة بحبسه والتصريح بدفن الجثة.



الواقعة الخامسة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط بشأن العثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن أسيوط عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق "توك توك" – مقيم بدائرة المركز) .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.. حيث قام باستيقاف المجنى عليه أثناء قيادته مركبة "توك توك" لتوصيله بدائرة المركز وأشهر سلاح أبيض لسرقة المركبة من المجنى عليه إلا أنه رفض فقام بالتعدى عليه بالسلاح الأبيض مما أدى لإصابته التى أودت بحياته وقام بالاستيلاء على المركبة ومبلغ مالى، وأرشد عن مركبة "التوك توك"، والأداة المستخدمة، موضحا أنه انفق المبلغ المالى على متطلباته الشخصية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.