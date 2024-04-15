سعيد عبد العزيز: غيابات الأهلي مؤثرة.. وكولر سيضطر لتغيير طريقة اللعب بالقمة

قال سعيد عبد العزيز لاعب الأهلي السابق، إن الغيابات التي ضربت صفوف فريق الأهلي ستكون مؤثرة للغاية على شكل الفريق، مؤكدًا أن السويسري مارسيل كولر سيضطر إلى طريقة اللعب.

وأضاف عبد العزيز، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن طريقة اللعب ستختلف في غياب مروان عطية، خاصة وأن الفريق سيكون متحفظ باللعب بعمرو السولية أو أكرم توفيق.

وأشار إلى أن الأهلي والزمالك، لن يغيرا في التشكيل بشكل كبير، خاصة وأن الوقت ضيق منذ آخر مباراة خاضها كل فريق منهما، موضحًا أن مدى تفوق وسط الملعب للأهلي أو الزمالك، سيكون له تأثير كبير على نتيجة المباراة.

واختتم تصريحاته، بأن محمد مجدي أفشة من الضروري أن يبدأ به السويسري كولر في التشكيل الأساسي، خاصة وأنه قادر على صناعة الفارق بتمريرات حاسمة أو تسديدات من خارج منطقة الجزاء.