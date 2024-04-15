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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن مصطفى: الأهلي قوته في ثقته قبل القمة والغيابات تمنح أفضلية للزمالك

صدى البلد

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مباراة القمة خارج التوقعات كالعادة، وكانت من المباريات المحببة إلى قلبه، وله الكثير من الذكريات خلالها.

وتابع مصطفى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الأجواء داخل المعسكرين مختلفة بحكم لعبي في الفريقين".

وأضاف حسن مصطفى: "عندما كنت ألعب في الأهلي كان لدينا ثقة كبيرة في الفوز وهذا قوة الفريق، وأهم دقائق المباراة هي العشر دقائق الأولى، ولكن في الزمالك كان هناك حالة قلق نسبيًا قبل القمة".

واختتم: "الأهلي سوف يتأثر غياب نجوم الوسط أمام الزمالك بشكل كبير، ومروان وإمام عاشور هم الأقوى تأثيرًا، ومنطقة وسط الملعب هي ما يمنح الأحمر قوة والغيابات قد تمنح الزمالك أفضلية".

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