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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

توفيق السيد: لا بد من ابتعاد نور الدين عن "الشو" بمباراة القمة

إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن طاقم حكام مباراة القمة بقيادة إبراهيم نور الدين هو طاقم دولي، ومن العناصر المميزة القادرة على الخروج بالمباراة بشكل جيد.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أتمنى من إبراهيم نور الدين الابتعاد عن الشو والتركيز في المباراة منذ بداياتها".

وأضاف توفيق السيد: "تواجد 3 حكام في تقنية الڤار في المباريات الكبرى، حيث يوجد حكم احتياطي ولا يتخذ قرارات، وتعيين حكام القمة سهلة، حيث يتم الاختيار من أفضل 3 حكام ومن المرشحين للتواجد في كأس العالم".

وقال الحكم الدولي السابق: "عندما كنت في لجنة الحكام كنت أتحدث مع الحكام، ولو كنت متواجد حاليًا كنت سأرشح محمد معروف والتحدث معه بعد مباراة أبو سليم الليبي ونهضة بركان بالكونفدرالية، وكنت أتمنى الاختيار من حكام بطولة أمم إفريقيا الأخيرة".

واستطرد: "في النهاية إبراهيم نور الدين من حكام النخبة، وعليه الابتعاد عن الشو خاصةً أنه سوف يعتزل وتلك المباراة ستفرق في حياته عقب الاعتزال".

واختتم: "مندهش من استبعاد محمود عاشور من تقنية الڤار خاصةً أنه العنصر الأول في تلك التقنية ولكنه ليس على هوى لجنة الحكام، وبيريرا عنيف للغاية وصدامي ولا يستمع لآراء أي شخص، وكان يتم إخطار اتحاد الكرة بحكام المباريات الكبرى والنهائيات".

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