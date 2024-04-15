أخبار الفن.. الحلقة 34 من الصديقات.. تأجيل الحكم الخاص بسوزان نجم الدين مع استمرار سجنها.. جومانا مراد: أنا غير مهووسة بالسوشيال ميديا

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، منها ما يتعلق بالفنانة جو مانا مراد، نرصد أبرزها فيما يلي:



الحلقة 34 من الصديقات..تأجيل الحكم الخاص بسوزان مع استمرار سجنها

سوزان نجم الدين تتعرض للتهديد من كامل بك ضمن أحداث الحلقة 34 من الصديقات





جومانا مراد: أنا غير مهووسة بالسوشيال ميديا

كشفت الفنانة جومانا مراد عن علاقتها بمواقع التواصل الإجتماعي وهل تهتم بمتابعتها أم لا تفضلها.



مؤلفة بدون سابق إنذار: اتخضيت من رد فعل الجمهور على المسلسل

أكدت ألما كفارنة مؤلفة مسلسل بدون سابق إنذار الذي عرض في الموسم الرمضاني المنقضي انها سعيدة بردود الفعل الكبيرة على المسلسل.

إنضمت النجمة ميرنا وليد إلى فريق عمل مسرحية "فارس والمستور" بطولة الفنان القدير محمد صبحي والتي من المتوقع عرضها خلال موسم عيد الأضحى المبارك.