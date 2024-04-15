احصل على أفضل ساعة سمارت النهاردة بخصم 50%

للمتحمسين للصحة الذين يرغبون في تتبع كل خطوة، وقياس العلامات الحيوية للجسم بدقة، يمكن أن يكون جهاز تتبع اللياقة البدنية Fitbit Charge 5 رفيقًا جيدًا. يتوفر الآن بسعر مخفض 50٪ أي بسعر 75 دولارًا.

يعتبر جهاز تتبع اللياقة البدنية الشهير هذا معروضًا للبيع في وولمارت

إذا كنت تبحث عن جهاز تتبع لياقة بدنية عالي الجودة بميزانية محدودة، فإن Fitbit Charge 5 يستحق الاهتمام. يمكن لجهاز تتبع Fitbit Charge 5 قياس مستويات التوتر باستخدام مستشعر النشاط الكهربائي الجلدي ويوفر قياسات ECG و SpO2. علاوة على ذلك، يعد كل من GPS المدمج وشاشة العرض الدائمة (AOD) من المزايا الإضافية التي تجعله جهاز تتبع لياقة بدنية جيدًا.

بصرف النظر عن ميزات الصحة المتقدمة المذكورة أعلاه، فإنه يقوم أيضًا بكل تتبع النشاط الأساسي ومراقبة معدل ضربات القلب. يتميز Fitbit Charge 5 أيضًا بتتبع V02 max الذي يبدأ تلقائيًا أثناء التمرين. كما أنه يتتبع بيانات النوم مثل درجات النوم اليومية ومراحل النوم ويتميز بمنبهات SmartWake.

مميزات جهاز Fitbit Charge 5

• شاشة عرض AMOLED ملونة بحجم 1.04 بوصة، مع حماية Corning Gorilla Glass 3

• أول جهاز تتبع من Fitbit مع مستشعر EDA

• نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مدمج، 20 وضع تمرين، التعرف التلقائي على التمارين، تتبع V02 max

• ميزات الصحة: مراقبة معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة، لوحة معلومات Health Metrics لمعدل التنفس، ودرجة حرارة الجلد، ومعدل SpO2

• تتبع النوم: درجات النوم اليومية، ومراحل النوم، ومنبهات SmartWake

• 20 وجه ساعة ملون

• الألوان المتوفرة: الأسود، والأبيض القمري، والأزرق الفولاذي

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