الجامعة العربية توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي

توقع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الإعلام والاتصال) واتحاد إذاعات دول منظمة التعاون الإسلامي بروتوكول تعاون في المجال الإعلامي، وذلك في إطار توطيد العلاقات بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، وتكريسا لسياسة انفتاح الأمانة العامة على مختلف المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، وسعيا لتعزيز التعاون الإعلامي وتعميق الروابط الثقافية بين الدول الأعضاء.



ويشمل هذا البروتوكول عدة مجالات للتعاون، تتعلق بصفة اساسية بالتكوين والتدريب والتأهيل في مجال الإعلام والصحافة، وتوطيد التبادل الإعلامي بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجال الإعلام، وتنظيم الفعاليات الإعلامية المشتركة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة.



وبهذه المناسبة، صرح السفير أحمد رشيد خطابي ــ الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال، أن توقيع هذا البروتوكول يعكس الرغبة القوية لدى المنظمتين، في تنمية وتطوير التعاون المهني، بما يلبي متطلبات الجانبين ويساير التطورات التكنولوجية والرقمية المتسارعة.

وأشاد السفير خطابي، بتوقيع هذا البروتوكول، مؤكداً أهمية تكثيف التعاون الإعلامي بين الدول العربية والإسلامية. معربا عن أمله في أن يسهم هذا التعاون في تقوية دور وسائل الإعلام في نشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف وتعميق التواصل الإعلامي والثقافي.

وبتكليف من معالي الأمين العام، سيوقع على بروتوكول التعاون، كل من السفير أحمد رشيد خطابي الامين العام المساعد ــ رئيس قطاع الإعلام والاتصال، عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والدكتور عمرو الليثي ــ رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، عن الاتحاد، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

