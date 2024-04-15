برامج تدريبية مكثفة.. معلومات الوزراء يبحث التعاون المشترك مع مايكروسوفت

استقبل اليوم أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المهندسة ميرنا عارف، مدير شركة مايكروسوفت الدولية بمصر، لبحث عدد من الموضوعات المشتركة.

و ناقش الطرفان التعاون القائم بين المركز وشركة مايكروسوفت مصر في عديد من المشروعات المهمة، وذلك في ضوء البروتوكول الموقع بين المركز والشركة العام الماضي.

ويتضمن بروتوكول التعاون تنفيذ برنامج تدريبي مكثف بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" لتدريب العاملين وتطوير القدرات الذاتية لكوادر المركز، وذلك فيما يتعلق بالاستخدام الأمثل لابتكارات "مايكروسوفت" التكنولوجية المختلفة.

والتعاون في تنفيذ خارطة طريق للتحول الرقمي الشامل لكافة خدمات المركز وفق أحدث الممارسات الدولية في ذلك الشأن.