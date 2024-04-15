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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

افتتاح معرض "يوتوبيا" لـ وليد جاهين بقاعة صلاح طاهر بالأوبرا.. غدا

صدى البلد

تستضيف دار الأوبرا المصرية، معرضا للفن التشكيلي تحت عنوان "يوتوبيا" للفنان الدكتور وليد جاهين، وذلك في السابعة مساء غد /الثلاثاء/ بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بالأوبرا.
وذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أنه من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض حتى يوم /الاثنين/ الموافق 22 أبريل الجاري، ويضم 30 لوحة منفذة بالألوان الريتية ومستلهمة من قصة خيالية عن المدينة الفاضلة للفيلسوف والمفكر الإنجليزي توماس مور ومقسمة إلى مجموعتين يضم كل منهما 15 عملا ويتناولان جانبي الرواية المتمثلين في الأشخاص والمشهد من ناحية وحماة المدينة الفاضلة من ناحية أخرى بأسلوب تشكيلي مميز.
ونوهت الأوبرا بأن الدكتور وليد جاهين من مواليد عام 1974، تخرج في كلية الفنون الجميلة بالإسكندرية قسم التصوير عام 1997، حصل على الماجستير في الأيقونات القبطية وإعادة اكتشافها من وجهة نظر معاصرة والدكتوراة في الفلسفة عام 2005، ويشارك في العديد من المعارض الجماعية والخاصة منذ عام 1995 منها دورات صالون الشباب المختلفة، المعرض القومي، بينالي بورسعيد، وورش عمل بوزارة الثقافة وله مقتنيات بعدة دول أوروبية وآسيوية.

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