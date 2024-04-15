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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير شئون إسرائيلية: واشنطن أعطت الضوء الأخضر لإيران لضرب تل أبيب

الرد الإيراني
الرد الإيراني

قال أحمد محاميد، خبير الشئون الإسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو ليس لديها القرار فيما يخص الرد على هجمات إيران، حيث تشاور الحلفاء دائمًا في مثل هذه المواقف.

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بعد 3 ساعات.. تفاصيل اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي للرد على إيران

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"الانتقام آتٍ".. رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي لنظيره الأمريكي بشأن الرد على إيران

أضاف محاميد، خلال برنامج "منتصف النهار"، المُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة من عدم الاستقرار سواء السياسي أو العسكري.

أشار إلى أن مؤتمر بلينكن مع نائب رئيس الوزراء العراقي، يؤكد أن بغداد خارج دائرة الصراع في المنطقة، حيث تحاول الولايات المتحدة السيطرة على دول المنطقة من أجل حماية إسرائيل.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة غضّت النظر وأعطت الضوء الأخضر لإيران بشأن الهجوم على إسرائيل للإطاحة ببنيامين نتنياهو، خاصة بعد الخلافات الأخيرة بينه وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن.
 

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