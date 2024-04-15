خبير علاقات دولية: انضمام فنلندا لحلف الناتو من أكبر الخسائر الاستراتيجية لروسيا.. فيديو

قال دكتور حسام البقيعي خبير العلاقات الدولية، إنّ موافقة الاتحاد على انضمام فنلندا لحلف الناتو، تعتبر موافقة في أن تكون جزءًا من الهياكل السياسية والأمنية والعسكرية للحلف الأطلنطي، لافتا إلى أن هذه النقطة سيتم مناقشتها في قمة واشنطن القادمة لحلف الناتو وسيتم الموافقة عليها بعد تنفيذ التوصيات الملائمة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي، ببرنامج «مطروح للنقاش»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه تم كان تحديث قاعدة ميكيلي في فنلندا والتي تبعد عن روسيا ما يقرب بـ177 كيلو متر، للإقامة مقر للقوات البرية في الحلف الأطلنطي في الشمال الأوروبي.

أكد على أن انضمام فنلندا لحلف الناتو، يعد من أكبر الخسائر الاستراتيجية لدولة روسيا، حيث أنها تعتبر أطول الدول الأوروبية حدودًا مع روسيا تصل إلى 1300 كيلو متر مربع، وهذه إحدى نتائج الجيواستراتيجية للحرب الروسية الأوكرانية، وانضمام فنلندا من الممكن أن يكون أخطر من انضمام أوكرانيا نفسها للاتحاد الأوروبي.

