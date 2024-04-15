أشرف العشري: جوهر الحراك المصري يصب في خانة الدولة الوطنية السودانية.. فيديو

أكد أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام المصرية، على أن الجهد المصري بشأن الأزمة السودانية استثنائي، ظهر في نداء الرئيس السيسي مع رئيس جنوب السوادن سالفا كير، منذ لحظات اندلاع تطورات الأحداث السودانية في 15 أبريل عام 2023 لحل الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية داليا نجاتي، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجهد المصري مستمر بالتعاون مع الأمم المتحدة، إضافة إلى حجم الاتصالات التي قامت بها القيادة المصرية مع كثير من قادة مدن المجتمع الدولي، لتوفير الثقافات الداعمة للسودانيين، وإعطاء حلول للحل السياسي باعتبار أن مصر منذ اللحظة الأولى هي الداعمة للقضية.

وأكد على أن جوهر الحراك المصري يصب في خانة الدولة الوطنية السودانية وفقًا لعدة قمم ومؤتمرات أبرزها قمة دول الجوار الأفريقي في شهر 6 الماضي، والذي يمثل خارطة الطريق لنجاح الأزمة السودانية لما صدر منه مجموعة مخرجات وفرت حل سياسي، «يومها حدث إجماع دولى وأوروبي وأفريقي على امتلاك مخرجات القاهرة باعتبارها تمثل نبراسا ايجابيا لحفظ وحدة سلامة الأراضي».



