أول تعليق من حسين لبيب على فوز الزمالك أمام الأهلي

علق كابتن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، على فوز الزمالك على الأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وقال حسين لبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي احمد موسي عبر قناة “صدي البلد”، "مبروك للجماهير الزملكاوية، وهارد لك للاهلي، شاهدنا مباراة جيدة، وقراءة جيدة من جوميز؛ جعلته يتفوق ويحصد الـ ٣ نقاط".

وتابع “كنا في غاية السعادة بتواجد الجماهير والروح الرياضية بينهم، ومجلس الاهلي هنأنا على الفوز، وهذه هي الروح الرياضية بين القطبين، وهذا يعكس صورة مصر الحضارية”.

وأكد رئيس الزمالك، في رسالة لجماهير النادي، “سندعم فرق الصالات، والفترة القادمة ستشهد طفرة رياضية في كل فرق الزمالك”.