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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فايز فرحات: إعادة النظر في الهياكل المالية من أهم مصادر قوة "الأهرام"

فرحات
فرحات

قال الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنّ أحد أهم مصادر قوة المؤسسة وقدرتها على الاستمرار إعادة النظر على نحو مستمر في الهياكل المالية وموارد التمويل، موضحًا: "في بعض الأوقات امتلكت شركات أدوية وتراجعت وظهرت شركات أكبر".

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تشكيل رؤساء الصحف الجدد.. فرحات بالأهرام وعفيفي بأخبار اليوم ولطفي بدار التحرير

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التغييرات الصحفية.. فرحات لمؤسسة الأهرام وعفيفي بأخبار اليوم ولطفي بدار التحرير

وأضاف "فرحات"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الأهرام تمتلك جامعة، وهناك مشروع نادٍ اقترب من الانطلاق".

 

وتابع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، أن دور الإدارة في المؤسسة الصحفية هو توفير القدرات المالية ومناخ العمل المناسب لمساعدة الأذرع التحريرية، مشيرًا إلى أن المؤسسة لديها إدارات إنتاجية كثيرة بالإضافة إلى قطاع الإعلانات ووكالة الأهرام للإعلان، وإدارات إعلانية أخرى في مجال الـIT ومجالات مختلفة.

 

وواصل: "وظيفة كل هذا الكيان والقدرات الاقتصادية خدمة النشاط الصحفي، وهذا هو دور الإدارة في إعادة النظر باستمرار في الهياكل المالية وتطوير موارد جديدة للتمويل بالإضافة إلى عمليات الإصلاح الإداري المستمر لخدمة القطاع التحريري بكل مكوناته المختلفة بدءً من الصحيفة الورقة مرورا بالموقع الإلكتروني وغيرها من الإصدارات المتخصصة".

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