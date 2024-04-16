ماجد منير: «الأهرام» تعكس صورة مصر وتؤثر على محيطنا الإقليمي والدولي.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ماجد منير رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن الأحداث الكبيرة هي التي تعيد الإعلام إلى الواجهة مرة أخرى، والزملاء في الصحافة مدركين المسؤولية التي يتحملونها، مردفا: «الأهرام تعكس صورة مصر، وإذا كانت هناك أوقات مرت علينا نظرا للظروف بشكل عام بدايات في 2011، وهذا جزء كبير منه كان مؤثرا على المؤسسات الصحفية القومية».

وأضاف «منير»، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، «كلنا عايشنا تأثير الأهرام في محيطنا الإقليمي والدولي، وأعتقد أن الكتيبة الموجودة في الأهرام حاليا قادرة على أن تتحمل هذه المسؤولية مجددا».

وتابع: «وأوجه التحية للأستاذ علاء ثابت خلال الفترة التي كان موجودا فيها، وهو بذل مجهود كبير للغاية، وأنا جئت لاستكمال هذا الطريق، صحيحا أن الظروف التي نعمل بها مختلفة وتجاوزنا مسألة الخبر إلى تحليل الخبر وما بعد الخبر، وكل هذه أعباء جديدة تحتاج من الصحفيين نفسهم أن يتأقلموا عليها».