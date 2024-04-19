دعم نفسي وصحي وأماكن للإيواء.. مزايا بالجملة لكبار السن وفقا للقانون

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مزايا كبار السن وفقا لقانون رعاية حقوق المسنين الذي وفر أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية فيما يلى:

سياسات مكافحة الفقر والحد منه

كما نص مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.

ولم يعفل المشروع الرعاية النفسية لكبار السن، فقد نص ألزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتوفير الرعاية، وتقديم الدعم النفسي للمسن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة ما قد يتعرض له من اضطراب نفسي أو عقلي.



وعند بلوغ المسن سن المعاش، فقد ألزم القانون وحدات الجهاز الإداري بالدولة بإيجاد برامج لإعداد العاملين وتأهيلهم لمرحلة الانتقال من مرحلة العمل إلى مرحلة التقاعد ولتوعيتهم بحقوقهم وبالأنشطة التي تساهم في دمجهم في المجتمع والاستفادة من خبراتهم.