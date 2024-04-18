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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باكية على الهواء.. سيدة فلسطينية تشكر السيسي على دوره الإنساني

صدى البلد

 عرضت قناة إكسترا نيوز تقرير فيديو من أمام معبر رفح، لمتابعة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة العمل على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وقالت سيدة فلسطينية مصابة إنها تقدم الشكر لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دوره الإنساني تجاه المواطنين في غزة.

وأضافت إنها مريضة سرطان في العين والأنف، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الداعم، وربنا يطرح فيه البركة والخير.

وتابعت:" ربنا يطول في عمر الرئيس السيسي، واللي بيعمله ما في حد يعمله، وهناك استقبال مميز بالمعبر، ودخلت في حالة بكاء على الهواء، في أثناء الحديث ‘ن أفراد أسرتها واستشهادهم ".

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باكية على الهواء.. سيدة فلسطينية تشكر السيسي على دوره الإنساني


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