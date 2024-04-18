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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالفيديو|شجاعة في مواجهة السيول.. مصرفي مصري ينقذ عائلة إماراتية ويحصد التكريم

صدى البلد

برزت شجاعة حازم سويد، رئيس المخاطر التشغيلية في بنك مصر فرع الإمارات العربية المتحدة، في موقف بطولي ساهم في إنقاذ عائلة من الغرق.

أظهر سويد شجاعة استثنائية وتصرفًا سريعًا عندما أنقذ عائلة عالقة في سيارة جرفتها السيول في أحد شوارع الإمارات.

دون تردد، قفز سويد في المياه المتدفقة وتمكن من سحب أفراد العائلة إلى بر الأمان، معرضًا نفسه للخطر. وأشادت وسائل الإعلام الإماراتية ببسالة سويد ونشرت مقطع فيديو يُظهر عمله البطولي.

كرمت إدارة بنك مصر سويد تقديرًا لشجاعته وتضحيته، معربة عن فخرها بوجود موظفين مثله يجسدون قيم البنك وأخلاقه النبيلة.

يُعدّ عمل سويد مثالًا يُحتذى به للشجاعة والإنسانية، ويُظهر مدى تأثير تصرفات الفرد في إنقاذ الأرواح.

ووفق بيان لبنك مصر، اليوم الخميس، قام المركز الرئيسي للبنك بالقاهرة بتكريم حازم سويد مع تقديم كامل الشكر من الإدارة العليا بالبنك.

عاصفة عاتية تجتاح الإمارات وسلطنة عمان

وكانت عاصفة عاتية اجتاحت الإمارات وسلطنة عمان هذا الأسبوع متسببة في هطول أمطار غزيرة بشكل قياسي، غمرت الطرق السريعة والمنازل وعطلت حركة المرور وحاصرت الناس في بيوتهم. 

وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن "مصر والإمارات قلب واحد ليس شعارا فحسب وإنما قلب ينبض بالأخوة والتقدير، ولدولة الإمارات مَكانة خاصة في قلوبنا، ولشعبها وقياداتها خالص الاحترام".

وتابع  مجلس إدارة بنك مصر "آملين سلامة جميع المواطنين والمقيمين في الإمارات نتيجة الحالة الجوية الاستثنائية التي مرت بها البلاد ".

وأكدت وزارة الداخلية بالإمارات أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

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