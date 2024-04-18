تونس.. تأجيل قضية التآمر على أمن الدولة

نفى الحبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس صدور أي قرار بالإفراج عن أي متهم موقوف على ذمة القضية المعروفة اعلاميا بالتآمر على أمن الدولة

جاء ذلك ردا علي ما أثير علي وسائل التواصل الاجتماعي بأنه تم الإفراج عن احد المتهمين في القضية ذاتها.

وفي تصريح موزاييك؛ فقد بين الترخاني - أنه تقرر تأجيل القضية الى جلسة يوم 2 مايو 2024 استجابة لطلب الدفاع.

وأشار الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس إلى أن الدائرة المتعهدة بالملف لم تتخذ أي قرار للافراج عن اي أحد من المتهمين الموقوفين على ذمة القضية.