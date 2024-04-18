نقابة الأطباء: عودة صرف الوجبات الغذائية للعاملين بالمستشفيات الحكومية

قالت نقابة الأطباء، إن وزارة الصحة أصدرت الأربعاء 17 أبريل 2024 تعميما للمستشفيات بالمديريات والهيئات التابعة لها بانتظام صرف الوجبات الغذائية للعاملين بالمستشفيات لمدة 12 ساعة أو أكثر، متضمناً قرار وزير الصحة رقم (783) لسنة 2016، والذي قام بتحديد المقننات الغذائية للعاملين بالمستشفيات لمدة 12 ساعة أو أكثر .

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنه كان قد حدث ارتباك في تفسير القرار المعمول به من 2016 وعدم انتظام في صرف الوجبات الفترة السابقة لشهر رمضان وبعده.

وكانت نقابة الأطباء قد طالبت بإلغاء كل التعليمات المخالفة للقرار الوزاري رقم (783) لسنة 2016 والالتزام بصرف الوجبات لأي طبيب يعمل لمدة 12 ساعة أو أكثر بصرف النظر عن النظام الذي يعمل به.

تهيب نقابة الأطباء بالزملاء العاملين بالمستشفيات التواصل مع النقابة الفرعية أو العامة للإبلاغ عن أي حالات مخالفة لهذا التعميم للتواصل وحل المشكلةً.