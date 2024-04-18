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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

للبلطجة والتزوير| محام بالنقض يطالب الموسيقيين بشطب بيكا وشاكوش وعمر كمال

حمو بيكا
حمو بيكا

طالب أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الثلاثي التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى حد الشطب من نقابة المهن الموسيقية، مشددا على أنهم يمارسون البلطجة ضد منتقديهم.

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أضاف أيمن محفوظ،  في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  الثلاثي مؤديي المهرجانات حمو بيكا وحسن شاكوش وعمر كمال، اعتدوا على مال الدول من أجل الحصول على الوجاهة الاجتماعية بعد ظهورهم في الكليب الأخير «أغنية أنا في البلد عضمة» أمام سيارات بلوحات معدنية تحمل أرقاما كاذبة.

 

استطرد،: "عايزين يوصلوا للناس إنهم في البلد عضمة وهما ولا عضمة ولا أي حاجة، مشيرا إلى أن مارسوا البلطجة والتزوير من خلال ظهورهم في الكليب الأخير، وحاولوا إيحاء الجمهور بأن لهم نفوذا كبيرا واستخدموا لوحات مزورة مدون عليها أسمائهم بخلاف اللوحات المنصرفة من إدارة المرور.

 

تابع المحامي بالنقض، وفقا لمواد ونصوص قانون المرور تصل عقوبة طمس اللوحات المعدنية للمركبة إلى الحبس سنة أو الغرامة، مشددا على أن هذا سلوك بلطجة وترويع ويعاقب عليه القانون.

 

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